Mash: Офицера ВКС России обстреляли в Энгельсе

В посёлке Пробуждение под Энгельсом совершено покушение на офицера ВКС России. Мужчина получил два огнестрельных ранения и сейчас находится в тяжёлом состоянии.
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