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«Турпром»: стоимость аренды роскошных вилл в Турции достигает 10 миллионов в год

«Турпром»: стоимость аренды роскошных вилл в Турции достигает 10 миллионов в год

Туризм в Турции продолжает показывать значительный рост, несмотря на возникающие трудности. Власти страны работают над регулированием рынка недвижимости с целью обеспечения комфортного отдыха для посетителей.

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