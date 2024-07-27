«Турпром»: стоимость аренды роскошных вилл в Турции достигает 10 миллионов в год

Туризм в Турции продолжает показывать значительный рост, несмотря на возникающие трудности. Власти страны работают над регулированием рынка недвижимости с целью обеспечения комфортного отдыха для посетителей.
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