КУРКИНО
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КУРКИНО

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Куркинский ресторатор Тея передает бойцам на передовую не только продукты

Столичные предприниматели продолжают поддерживать бойцов специальной военной операции. Одни из самых активных участников волонтерского движения — владельцы малого бизнеса.

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