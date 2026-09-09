В Калуге водитель троллейбуса задержал зацепера

В Калуге водитель троллейбуса поймал зацепера и вызвал полицию, на нарушителя и его родителей составлено заявлениеУ дома №19 по улице Болдина в Калуге группа малолетних зацеперов решила "прокатиться" на троллейбусе, идущем по маршруту №3.
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