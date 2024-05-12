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На Кубани в Радоницу зарядит дождь: ливни продлятся долго

На Кубани в Радоницу зарядит дождь: ливни продлятся долго

Метеорологи предупреждают. Что непогода продолжится и сегодня. Под ударом южная часть края. Там ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-25 м/с.

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