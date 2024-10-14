Работники военкомата провели рейд после концерта в Киевской области

В городе Бровары Киевской области сотрудники территориального центра комплектования пришли на концерт группы "100Лица" для проверки документов у мужчин, сообщает украинское издание "Страна""Очередной рейд ТЦК произошел в Броварах Киевской области после концерта группы "100Лица", – говорится в сообщении.