Завершается работа над концепцией городского стенда, который представят на ПМЭФ-2025

Экспозиция всегда пользуется большим спросом Полным ходом идет подготовка к 28-му Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который станет ключевой площадкой для обсуждения экономических вопросов и представления инвестиционных возможностей.
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