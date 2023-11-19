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Лыжи. Турнир в Йелливаре. Фендрих и Илар победили в коньковых «разделках», Халварссон и Карлссон – 2-е

Лыжные гонки Турнир в Йелливаре Йелливаре, Швеция 10 км, свободный стиль Мужчины 1. Сирил Фендрих (Швеция) – 22.

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