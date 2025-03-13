ЦЕНТР МОЛОДЁЖИ ОБЪЯВИЛ О СТАРТЕ ОНЛАЙН-АКЦИИ "11 ЛЕТ ВМЕСТЕ" в честь Дня ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ.
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ЦЕНТР МОЛОДЁЖИ ОБЪЯВИЛ О СТАРТЕ ОНЛАЙН-АКЦИИ "11 ЛЕТ ВМЕСТЕ" в честь Дня ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ.