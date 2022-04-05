В ПФР дали точный ответ по выплате 27 000 рублей в ближайших числа апреля

Пенсионный фонд России (ПФР) дал точный ответ по выплате в размере 27 тысяч рублей, которую обещают выплатить в целях поддержки граждан в апреле 2022 года — в ближайших числах.
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