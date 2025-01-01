«Волшебник Изумрудного города», «Мегалополис» Копполы, «Плохая девочка» с Кидман и еще 10 фильмов января

Выбор редакции Кино-Театр.РуВ начале Нового Года зрители смогут посмотреть на большом экране спин-офф «Последнего богатыря» про Финиста Ясного Сокола, первую часть игровой экранизации «Волшебника Изумрудного города», турецкого «Холопа», свежие работы Фрэнсиса Форда Копполы, Стивена Содерберга, Франсуа Озона, Джонни Деппа и Мишеля Хазанавичуса, несколько отечественных кинокартин и новые фильмы с Николь Кидман, Адамом Драйвером, Александром Петровым и Люси Лью.