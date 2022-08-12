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В Вологодской области полицейские в радиоэфире разъяснили гражданам ЛНР, ДНР и Украины порядок получения миграционного статуса и гражданства Российской Федерации

Заместитель начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Вологодской области Ирина Шевчук выступила с правовой информацией в эфире популярной местной радиостанции.

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