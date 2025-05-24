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Куркума, зелёный чай и ягоды: как еда может замедлить старение организма — новое исследование из США

Куркума, зелёный чай и ягоды: как еда может замедлить старение организма — новое исследование из США

Куркума, зелёный чай и ягоды: как еда может замедлить старение организма — новое исследование из США Ирина ВальковаАмериканские учёные опубликовали новое исследование, которое может изменить наше представление о старении.

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