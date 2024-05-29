Инвалидам в Маганске сделали некачественные протезы зубов за 3 млн рублей

В редакцию NGS24.RU обратилась бывшая сотрудница маганского психоневрологического интерната и рассказала, что 43 подопечным учреждения провели стоматологические процедуры — им сделали протезы зубов, но некоторым они не подошли и оказались непригодными для использования.
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