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Добрый Мир

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Работа российской разведки заставила Щольца занервничать: канцлер угодил под "быка"

Работа российской разведки заставила Щольца занервничать: канцлер угодил под "быка"

Канцлер Германии Олаф Шольц© AP Photo / Markus Schreiber Ренат Абдуллин, Михаил Катков Скандал с прослушкой сотрудников Минобороны ФРГ стал испытанием на прочность для правящей коалиции.

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