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ВОЗ попалась на лжи о России. Что теперь скажет "большая шишка" из особой команды?

ВОЗ попалась на лжи о России. Что теперь скажет "большая шишка" из особой команды?

Всемирная организация здравоохранения сознательно публикует некорректные данные по эпидемиологической ситуации в мире, в том числе занижая цифры в европейских странах по распространению опасной инфекции и оказывая давление на Россию.

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