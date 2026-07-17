В Индии начал курсировать первый поезд на водородном топливе

В Индии впервые в постоянную эксплуатацию введен поезд, работающий на водородном топливе. Экологически чистый железнодорожный состав пассажирского назначения будет курсировать по маршруту Джинд — Сонипат протяженностью 89 км.
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