На Урале выявили финансовую пирамиду, организаторы которой обещали огромную прибыль от инвестиций в недвижимость

В Свердловской области выявили финансовую пирамиду. Онлайн-компания «P2P Arbitration» привлекала деньги населения под видом инвестиций, предлагая высокий доход от вклада в покупку недвижимости и автомобилей.
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