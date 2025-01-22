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Царьград

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Трамп восстанавливает ускоренную депортацию: что ждёт миллионы мигрантов?

Трамп восстанавливает ускоренную депортацию: что ждёт миллионы мигрантов?

Администрация Трампа возобновила ускоренную депортацию в США. Процедура позволяет высылать нелегальных мигрантов без решения миграционного суда.

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Комментарии
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СП
Светлана Позднякова
И нам в России нужно запретить ввоз мигрантов!!!
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22 час.

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