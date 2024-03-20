Кредиту вышел срок давности

Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу бывшего топ-менеджера дагестанского филиала Россельхозбанка Михаила Ильина и экс-члена совета директоров завода строительных материалов Нияза Оразова.
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