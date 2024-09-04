Школьникам предложили не задавать домашние задания в первые дни учебы

С инициативой обратились к Сергею Кравцову Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил отказаться от домашних заданий в первые учебные дни сентября для снижения стресса у учеников.
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