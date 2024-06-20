Военные группировки войск "Восток" ведут активную работу на линии боевого соприкосновения, прокладывая путь для штурмовиков и поражая военнослужащих ВСУ и украинских националистов, а также тыл боевиков под Угледаром.
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