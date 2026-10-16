ИА Новороссия "Дизельная сделка" работает: украинская ПВО ослепла, Маск тормозит Starlink. Теперь возрастает риск огромной трагедии, но не на фронте.
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Провокации со стороны киевского режима вполне возможны, это подтверждает описание уже сделанных безчеловечных актов.
Что касается "Трампнаш" в конце текста - мало кто расчитывает что какой-то президет США будет что-то делать на пользу России. Пока его решения очень "не нравятся" нашим противникам - это уже хорошо.
Да и хрен с ними, не жалко! Сами себе на голову наскакали уродов,нечего теперь плакаться.
Ну да. На Украине детей убивать нельзя, зато в Иране можно. И никто не ввел санкции ни на США, ни на Израиль.
У меня друзья на Украине, в частности, в Одессе, так заметили особенность местного ПВО: Стартовые позиции установлены так, чтоб, если удастся что-то сбить при подлете к цели (порту), то оно по всем законам физики грохалось бы на жилую застройку. Народ матерится, а ничего сделать не может.
Хохляндия - Дева по знаку зодиака, а Девы считают коллективное жертвоприношение... высшей целью своего существования... Они просто счастливы когда кого-то принесли в жертву... Это относится и к отдельным Девам и к странам-Девам... Компучия, где детей заставляли убивать интеллегенция бамбуковыми палками... Япония... камикадзе и харакири, концентрационные изуверские лагеря смерти, Албания внутри Сербии... пустили добрые сербы албанцев к себе, а те... отделились вмксте с территориями заселения... Швейцария... Авиадиспетчер пошёл в туалет, и не спешил возвращаться... Тем временем... самолет из Татарстана с детишками... врезался в другой самолёт... Испания... собирается на стадионе... чтобы наслаждаться убийством быка, или тореадора... Во всём виноват Плутон в Деве... Все знают... Плутон, это палач...
Доверять Трампу, Европе Зеленскому или GB, надеяться на их порядочность-себя не уважать.