Синоптик Позднякова ожидает температуру до +26 °С 8 сентября в Москве

В столичном регионе в ночные часы температура будет в пределах +10.+15 °С, а в дневные — +22.+27 °С. Такая погода удержится практически до середины сентября, рассказала в беседе с RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
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