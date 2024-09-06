Синоптик Позднякова ожидает температуру до +26 °С 8 сентября в Москве

В столичном регионе в ночные часы температура будет в пределах +10.+15 °С, а в дневные — +22.+27 °С. Такая погода удержится практически до середины сентября, рассказала в беседе с RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.