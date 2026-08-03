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Регионы России

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Бундесвер разместил подразделения радиоэлектронной борьбы у границы с Белоруссией

Бундесвер разместил подразделения радиоэлектронной борьбы у границы с Белоруссией

Вооружённые силы Германии (Бундесвер) развернули подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вдоль государственной границы с Белоруссией, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на данные ТАСС от 3 августа.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
И что, нечем уничтожить подразделения радиоэлектронной борьбы, ведь сами напрашиваются....
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