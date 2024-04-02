"Желтый код" метеорологической опасности: Столичная мэрия предупреждает

В связи с погодным прогнозом об усилении ветра на территории республики мэрия Кишинева предупреждает жителей муниципия о необходимости соблюдать осторожность при передвижении по тротуарам, учитывая, что ветер может вызвать падение сухих веток на пешеходные дорожки и на проезжую часть.