"Желтый код" метеорологической опасности: Столичная мэрия предупреждает

В связи с погодным прогнозом об усилении ветра на территории республики мэрия Кишинева предупреждает жителей муниципия о необходимости соблюдать осторожность при передвижении по тротуарам, учитывая, что ветер может вызвать падение сухих веток на пешеходные дорожки и на проезжую часть.
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