Стоимость коммунальных услуг в Магадане с 1 июля вырастет на 4,9%

С 1 июля по всей стране произойдет первое за полтора года повышение стоимости коммунальных услуг. В Магаданской области повышение будет одним из самых низких на Дальнем Востоке и составит в среднем 4,9% на отопление, электроэнергию, водоснабжение и канализацию, а также вывоз мусора.