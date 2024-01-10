Главный отрицательный герой в фильме «Девчата» (это не Анфиса)

Элеонора Коган

Чушь какая-то,верно, бред. "Старенький" фильм намного современней многих ультрасовременных. Я читала эту повесть. Да, Анфисе не повезло,зря растратила свою молодость. И по книге Надя расстаётся с Ксан Ксанычем, тоже жаль.Они хорошая пара. Но фильм даже лучше и я его всегда смотрю с удовольствием. И Тося здесь повар-профессионал, не так как в книге. И всё идёт так, как и надо.