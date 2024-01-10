Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Александровна
    да-а-а... беда! может обойдёмся без очередной чуши и бредятины от самодеятельных кинокритиков! не надо так явно выста...Главный отрицател...
  • Элеонора Коган
    Чушь какая-то,верно, бред. "Старенький" фильм намного современней многих ультрасовременных. Я читала эту повесть. Да,...Главный отрицател...
  • Людмила Абрамова
    кому эта фигня интересна..не ясно..автору видимо ну совсем не чем занятьсяГлавный отрицател...

Главный отрицательный герой в фильме «Девчата» (это не Анфиса)

Главный отрицательный герой в фильме «Девчата» (это не Анфиса)

Помните старенький фильм «Девчата»? Не особо любила его, но раньше мне казалось, что это всего лишь добрая наивная комедия с легким налетом морализаторства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Абрамова
кому эта фигня интересна..не ясно..автору видимо ну совсем не чем заняться
Ответить
14 час.
Элеонора Коган
Чушь какая-то,верно, бред. &quot;Старенький&quot; фильм намного современней многих ультрасовременных. Я читала эту повесть. Да, Анфисе не повезло,зря растратила свою молодость. И по книге Надя расстаётся с Ксан Ксанычем, тоже жаль.Они хорошая пара. Но фильм даже лучше и я его всегда смотрю с удовольствием. И Тося здесь повар-профессионал, не так как в книге. И всё идёт так, как и надо.
Ответить
10 час.
Елена Александровна
да-а-а... беда! может обойдёмся без очередной чуши и бредятины от самодеятельных кинокритиков! не надо так явно выставлять себя идиоткой! оставьте в покое старое хорошее кино!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх