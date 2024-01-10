Помните старенький фильм «Девчата»? Не особо любила его, но раньше мне казалось, что это всего лишь добрая наивная комедия с легким налетом морализаторства.
Главный отрицательный герой в фильме «Девчата» (это не Анфиса)
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Людмила Абрамова
кому эта фигня интересна..не ясно..автору видимо ну совсем не чем заняться
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14 час.
Элеонора Коган
Чушь какая-то,верно, бред. "Старенький" фильм намного современней многих ультрасовременных. Я читала эту повесть. Да, Анфисе не повезло,зря растратила свою молодость. И по книге Надя расстаётся с Ксан Ксанычем, тоже жаль.Они хорошая пара. Но фильм даже лучше и я его всегда смотрю с удовольствием. И Тося здесь повар-профессионал, не так как в книге. И всё идёт так, как и надо.
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10 час.
Елена Александровна
да-а-а... беда! может обойдёмся без очередной чуши и бредятины от самодеятельных кинокритиков! не надо так явно выставлять себя идиоткой! оставьте в покое старое хорошее кино!
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9 час.
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