Кино нужно национализировать. Дмитрий Певцов о том, как развивать массовое искусство

Известный актер рассказал, чему можно поучиться у советской цензуры На фильмы должен быть госзаказ в рамках определенной идеологии, считает известный российский актер и депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Певцов.
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