Сладко живущие на Украине паразиты не могут поверить в то, что мышеловка захлопнулась

Это -– три новых видео от продолжающего давать публичные показания Давида Жвания, в которых он рассказывает подноготную "Оранжевой революции" -– первого украинского майдана, с которого всё началось Подробно рассказывает, поименно, в качестве человека, который сам лично во всем этом участвовал, ну а теперь в силу каких-то причин сдает подельников, причем, судя по всему происходящему с ним еще в прошлого лета, имея "надежную крышу", которая дала ему гарантии и его прикрывает Так что -– рекомендую -– смотрите, слушайте и читайте О том, что собой представляла "Оранжевая революция" на самом деле -– 24--25 июня 2021 гоода Давид Жвания: «В 2004 году произошел одно из самых глобальных информационных обманов– отравление кандидата в президенты Виктора Ющенко.