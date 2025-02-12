Трамп увидел предпосылки хороших отношений с Россией для окончания конфликта AlexCoderТрамп увидел предпосылки хороших отношений с Россией для окончания конфликта AlexCoder Оотношения между странами медленно, но улучшаются Американский президент Дональд Трамп встретился с освобожденным из российской тюрьмы за контрабанду наркотиков Майклом Фогелем.
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