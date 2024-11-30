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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Селебрини забил 8-й гол в сезоне НХЛ и догнал Мичкова в гонке снайперов среди новичков. У форварда «Сан-Хосе» 13 очков в 14 играх

Форвард «Сан-Хосе» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (8:5). На счету первого номера драфта НХЛ-2024 стало 13 (8+5) очков в 14 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 4».

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