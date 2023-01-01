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Фанаты «Ланса» устроили Мбаппе овацию перед матчем с «ПСЖ» и скандировали его имя. Других игроков парижан освистали

Килиана Мбаппе тепло встретили в Лансе. Фанаты одноименного клуба перед матчем с «ПСЖ» устроили французу овацию и скандировали его имя.

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