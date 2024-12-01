Жительница Михайловки рассказала о жизни в эпицентре вооруженных действий

Пелагея Утка, 70-летняя пенсионерка из поселка Михайловка, который находится в 4,5 км от Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР), 2 декабря рассказала «Известиям» о жизни в эпицентре вооруженных действий — на одной стороне улицы стояли Вооруженные силы Украины (ВСУ), на другой — Армия России.