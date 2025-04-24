Жители российского региона из-за запретов поехали за спиртным в соседние области

Введенные в Вологодской области ограничения на продажу спиртного в будни привели к сокращению реализации алкогольных напитков на 27,2 процента в годовом выражении, что выше среднего уровня, однако одновременно в соседних регионах наблюдается противоположная динамика.
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