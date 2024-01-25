Хуситы заявили об ударе по военному кораблю США

В ходе боев между военно-морскими силами шиитской йеменской группировки «Ансар Аллах» и американскими эсминцами и кораблями в Аденском заливе хуситам удалось подбить один из кораблей ВМС Соединенных Штатов в Аденском заливе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии