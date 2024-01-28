СБУ раскрыла коррупцию на 1,5 млрд гривен в Минобороны Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у действующих и бывших чиновников Минобороны республики по подозрению в хищении 1,5 миллиарда гривен в процессе закупок снарядов для Вооруженных сил страны (ВСУ).
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