Политолог Межевич: закрытие границы усилило проблемы востока Финляндии

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич выразил мнение, что закрытие границы с Россией и прекращение туристического потока усилили экономические и демографические проблемы восточных районов Финляндии.
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