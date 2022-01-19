Спички - не игрушка

85 907 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мила Ликова
    Нахальство- второе  счастье!Опять Молдавия не...
  • Светлана Худякова
    Ой,я такая вся не предсказуемая и доверчивая.Подстава: Инсцени...
  • Борис Осипов
    Если отъезды и есть, то это чисто новогодние...поехали все в гости...Стало известно о ...

Подстава: Инсценировка инсценировки ограбления вдовы Градского

Подстава: Инсценировка инсценировки ограбления вдовы Градского

Одна из основных версий следствия по делу об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко теперь — не инсценировка, а «инсценировка инсценировки ограбления с целью подставить вдову, оклеветать, и получить всю наследственную массу».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх