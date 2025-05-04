Женщина встретила подростка на похоронах и соблазнила его

В США женщина занялась сексом с подростком, которого встретила на кладбище. Об этом пишет CBS 12. 20-летнюю Айлу Гонсалес Салинас, живущую в штате Флорида, обвинили в совращении несовершеннолетнего после того, как она соблазнила юношу, с которым познакомилась на похоронах в ноябре 2024 года.