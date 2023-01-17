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Посол Феоктистов: денег, выделенных Западом на военную помощь Украине, хватило бы для оплаты «огромного» долга Аргентины перед МВФ

Посол Феоктистов: денег, выделенных Западом на военную помощь Украине, хватило бы для оплаты «огромного» долга Аргентины перед МВФ

Денег, выделенных западными государствами на военную помощь Украине, хватило бы для оплаты «огромного» долга Аргентины перед Международным валютным фондом.

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