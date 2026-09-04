В Архангельской области стартовал дополнительный период ЕГЭ

Первый экзамен — русский язык — пройдёт 4 сентября, математику выпускники будут сдавать 8 сентября.Первый экзамен — русский язык — пройдёт 4 сентября, математику выпускники будут сдавать 8 сентября.
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