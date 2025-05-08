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Свежие комментарии

  • Dimir De_Ross
    А лучше бы п⁰е⁶алась😏😂Лобода поругалась...

Гузеева сообщила, что отмечать День Победы будет только в Москве

Лариса Гузеева была в поездке по Германии. В микроблоге телеведущая рассказала, что выполнила важный для нее пункт мероприятия — возложила цветы в Берлине павшим в годы Великой Отечественной войны советским….

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