Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 361 подписчик

Учёные установили, какая еда делает нас умнее

Учёные установили, какая еда делает нас умнее

В рамках научного эксперимент поучаствовало почти 200 человек.Испытуемых разделили на четыре группы по типам питания: вегетарианское, кето-диета, сбалансированное правильное питание и диета с пониженным содержанием крахмала, чтобы выяснить, какой тип питания улучшает работу мозга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх