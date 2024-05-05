Учёные установили, какая еда делает нас умнее

В рамках научного эксперимент поучаствовало почти 200 человек.Испытуемых разделили на четыре группы по типам питания: вегетарианское, кето-диета, сбалансированное правильное питание и диета с пониженным содержанием крахмала, чтобы выяснить, какой тип питания улучшает работу мозга.
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