Учёные установили, какая еда делает нас умнее

В рамках научного эксперимент поучаствовало почти 200 человек.Испытуемых разделили на четыре группы по типам питания: вегетарианское, кето-диета, сбалансированное правильное питание и диета с пониженным содержанием крахмала, чтобы выяснить, какой тип питания улучшает работу мозга.