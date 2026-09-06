В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау

Вулкан Анак-Кракатау начал извергаться в Индонезии. Туристам, включая россиян, находящихся в районах, куда может распространиться пепел, посоветовали не выходить на улицу, а также защищать органы дыхания и глаза.
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