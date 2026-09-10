«Риск глобальной эпидемии». Рекордная вспышка Эболы обгоняет сдерживание

Вспышка Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК), вызванная редким штаммом Бундибуджио, продолжает набирать обороты устрашающими темпами, и предпринимаемых усилий по сдерживанию пока явно не хватает, чтобы остановить распространение вируса.