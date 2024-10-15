Политнавигатор Несмотря на близость с Украиной, Израиль продолжает поддерживать контакты с Россией, от которой критически зависим.
«Но любим вас»: посол Израиля в Киеве оправдывается за контакты с Россией
Комментарии
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Княжеченко Александр
жиды хуже фашистов, вон что они сделали с Палестиной!
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6 час.
ТС
Тахир Сукуров
-Здгавсвуйте вам под окно, где вы сохнете своё бельё? - Ми в кладовке, на вегёвке, чтоб не стырили жидовки.
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5 час.
ЕШ
Елена Шах
Хм... То есть он считает, что в России евреев не осталось? И у россиян нет родственных, дружеских и соседских отношений с евреями?.. Мы "ценны" для Израиля лишь нашими связями с Сирией и Ираном?.. Ну и ну:((...
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5 час.
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