«Но любим вас»: посол Израиля в Киеве оправдывается за контакты с Россией

-Здгавсвуйте вам под окно, где вы сохнете своё бельё? - Ми в кладовке, на вегёвке, чтоб не стырили жидовки.

ЕШ

Елена Шах

Хм... То есть он считает, что в России евреев не осталось? И у россиян нет родственных, дружеских и соседских отношений с евреями?.. Мы "ценны" для Израиля лишь нашими связями с Сирией и Ираном?.. Ну и ну:((...