Volkswagen Mission Efficiency: рекордно энергоэффективный электрокар[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Начиная с 2000 года концерн Volkswagen экспериментировал со сверхэкономичными прототипами, цель которых — проезжать 100 км всего лишь на 1 литре топлива.
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