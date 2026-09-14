Volkswagen Mission Efficiency: рекордно энергоэффективный электрокар[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Начиная с 2000 года концерн Volkswagen экспериментировал со сверхэкономичными прототипами, цель которых — проезжать 100 км всего лишь на 1 литре топлива.