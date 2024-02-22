Оказалось, к Путину обратился не несчастный афганец, а мошенник из Молдавии

Меня это совершенно не удивляет.Ещё при СССР у нас в Москве ходили по квартирам цыгане,сиречь-молдаване,как бы погорельцы.Ходили и клянчили хоть чего-нибудь.Ещё и своих наглых детей к этому приспосабливали.Как писали наши классики-"талант к нищенствованию у них заложен с детства".

ИРИНА МАЛЫШЕВА

Пройдохи- есть такие люди, по головам ходят. А на местах руководители стесняются документы о доблести, хоть раз у него попросили бы. А простой человек, все время должен везде доказывать, что он человек а не верблюд. Вот как получается. Значит мзду имели от него,вот и не проверяли его.