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Оказалось, к Путину обратился не несчастный афганец, а мошенник из Молдавии

Оказалось, к Путину обратился не несчастный афганец, а мошенник из Молдавии

Помните это обращение - https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43483282499/-POMOGITE-UMERET. ? ну так вот - не всё так одназначно РУССКИЕ АФГАНЦЫ ТРЕБУЮТ ДАТЬ ВЕРНЫЙ ОТВЕТ ЗАСТРЯВШЕМУ В ГЕРМАНИИ "ГЕРОЮ ВОЙНЫ".

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Комментарии
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N
Nata
Прохиндеям везде дорога открыта. Честному - труднее пробиться, т.к. он совестлив и уверен в порядочности других.
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3 час.
Лариса Фомичева
Меня это совершенно не удивляет.Ещё при СССР у нас в Москве ходили по квартирам цыгане,сиречь-молдаване,как бы погорельцы.Ходили и клянчили хоть чего-нибудь.Ещё и своих наглых детей к этому приспосабливали.Как писали наши классики-&quot;талант к нищенствованию у них заложен с детства&quot;.
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2 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Пройдохи- есть такие люди, по головам ходят. А на местах руководители стесняются документы о доблести, хоть раз у него попросили бы. А простой человек, все время должен везде доказывать, что он человек а не верблюд. Вот как получается. Значит мзду имели от  него,вот и не проверяли его.
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2 час.

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