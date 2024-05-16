Финансовый эксперт Кучава привал с осторожностью относиться к ссудо-сберегательным кассам

В России появился новый продукт вместо привычной ипотеки — это ссудо-сберегательные кассы. О том, как они будут работать, Общественной Службе Новостей рассказал эксперт фонда «За права заемщиков» Галактион Кучава.
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