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Финансовый эксперт Кучава привал с осторожностью относиться к ссудо-сберегательным кассам

Финансовый эксперт Кучава привал с осторожностью относиться к ссудо-сберегательным кассам

В России появился новый продукт вместо привычной ипотеки — это ссудо-сберегательные кассы. О том, как они будут работать, Общественной Службе Новостей рассказал эксперт фонда «За права заемщиков» Галактион Кучава.

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